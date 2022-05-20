Apple показала гарнитуру дополненной реальности

В ранних утечках отмечалось, что устройство будет намного легче и удобнее, чем другие AR и VR-гарнитуры, которые есть на рынке. Apple, как сообщается, работает над выпуском гарнитуры с 2019 года, и за это время столкнулась с перегревом устройства, проблемами с камерой и программным обеспечением, что привело к тому, что дата дебюта гарнитуры не раз сдвигалась. Bloomberg предполагает, что Apple презентует гарнитуру уже в конце года, и запустит устройство в продажу не раньше 2023 года. Цена шлема дополненной реальности может составить около $3 тыс. (около 187 тыс. руб.).