Apple показала гарнитуру дополненной реальности

Apple продемонстрировала разрабатываемую гарнитуру дополненной реальности членам совета директоров компании, сообщает Bloomberg. Также Apple направила больше ресурсов на разработку операционной системы rOS, на которой работает устройство.
Совет компании, состоящий из восьми членов и главного исполнительного директора Apple Тима Кука, собирается не менее четырех раз в год. Прототип устройства был продемонстрирован директорам компании во время последней встречи.
Ожидается, что гарнитура дополненной реальности Apple будет оснащена двумя micro-OLED 4K-дисплеями, 15 камерами, мощными процессорами, эквивалентными чипам серии Apple M, функцией отслеживания движения глаз и движения рук, пространственным звуком и другими функциями.
В ранних утечках отмечалось, что устройство будет намного легче и удобнее, чем другие AR и VR-гарнитуры, которые есть на рынке. Apple, как сообщается, работает над выпуском гарнитуры с 2019 года, и за это время столкнулась с перегревом устройства, проблемами с камерой и программным обеспечением, что привело к тому, что дата дебюта гарнитуры не раз сдвигалась. Bloomberg предполагает, что Apple презентует гарнитуру уже в конце года, и запустит устройство в продажу не раньше 2023 года. Цена шлема дополненной реальности может составить около $3 тыс. (около 187 тыс. руб.).
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