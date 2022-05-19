В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
10 минут назад

Вышел первый официальный тизер Honor 70

Елена Прошина

Первый официальный тизер смартфона Honor 70 появился на странице компании в китайской социальной сети Weibo.

Вышел первый официальный тизер Honor 70
Фото: ichip.ruichip.ru

Об этом сообщает онлайн-журнал CHIP.

Отмечается, что пока компания продемонстрировала лишь подарочную упаковку с находящимся в ней смартфоном. Сам телефон никак не показали.

По слухам, смартфон представят до конца мая.

Предполагается, что компания выпустит сразу три модели: базовый HONOR 70, продвинутый Pro и флагманский Pro Plus. Известно, что аппаратной основой смартфона станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Его оснастят большим 120-герцовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 на 1080 пикселей, тройной тыльной камерой и аккумулятором на 4800 мА*ч, поддерживающим быструю 66-ватную зарядку.

Наука и техника,Qualcomm,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители