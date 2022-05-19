Вышел первый официальный тизер Honor 70

Первый официальный тизер смартфона Honor 70 появился на странице компании в китайской социальной сети Weibo.
Об этом сообщает онлайн-журнал CHIP.
Отмечается, что пока компания продемонстрировала лишь подарочную упаковку с находящимся в ней смартфоном. Сам телефон никак не показали.
По слухам, смартфон представят до конца мая.
Предполагается, что компания выпустит сразу три модели: базовый HONOR 70, продвинутый Pro и флагманский Pro Plus. Известно, что аппаратной основой смартфона станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Его оснастят большим 120-герцовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 на 1080 пикселей, тройной тыльной камерой и аккумулятором на 4800 мА*ч, поддерживающим быструю 66-ватную зарядку.