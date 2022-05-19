Вышел первый официальный тизер Honor 70

Первый официальный тизер смартфона Honor 70 появился на странице компании в китайской социальной сети Weibo.

Фото: ichip.ru ichip.ru

Об этом сообщает онлайн-журнал CHIP.

Отмечается, что пока компания продемонстрировала лишь подарочную упаковку с находящимся в ней смартфоном. Сам телефон никак не показали.

По слухам, смартфон представят до конца мая.