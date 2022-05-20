Дорогой фотофлагман Xiaomi получит старую камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал на своей странице в Weibo спецификации камеры фотофлагмана Xiaomi 12 Ultra. Согласно имеющимся у него данным, смартфон получит аналогичный Xiaomi Mi 11 Ultra набор камер.

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Так, сенсоры новинка получит те же - с 12 мм и 120 мм фокусного расстояния в ультраширокоугольной камере и телеобъективе соответственно. Модули будут представлены двумя 48-мегапиксельными сенсорами, которые достанутся смартфону от прошлогодней модели.

Также стало известно, что премиальный смартфон Xiaomi предложит 10-кратный оптический и 120-кратный цифровой зум со светосилой f/4,1. При этом основная камера Xiaomi 12 Ultra получит светосилу f/1,95. При этом основная камера в смартфоне все же обновится - флагману приписывают новый сенсор Sony IMX 989.

Известно, что Xiaomi 12 Ultra будет одним из первых смартфонов, который получит чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Plus. По слухам, презентация фотофлагмана состоится до конца мая.