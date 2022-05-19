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1 час назад

Стоимость iPhone SE в России опустилась до 30 тысяч рублей

Газета.Ru

Бюджетный iPhone SE (2020) подешевел на 15%, сообщает портал Hi-Tech.Mail.Ru. Сейчас смартфон предлагается по цене от 31 тыс. руб.

В России рекордно подешевел «классический» iPhone
Фото: Apple Apple

Отмечается, что падение стоимости iPhone SE (2020) связано с выходом нового поколения бюджетного смартфона от Apple весной 2022 года. На старте продаж iPhone SE стоил 40 тыс. руб.

iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1334х750 пикселей и яркостью 625 нит. Каркас iPhone SE достался от iPhone 8, однако за производительность в смартфоне отвечает чипсет Apple A13 Bionic, который также установлен в линейке iPhone 11.

iPhone SE оснащается одной камерой на 12 Мп без поддержки ночного режима. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандарту IP68. В небольшом корпусе iPhone SE установлен аккумулятор емкостью 1821 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон также способен восполнять заряд аккумулятора беспроводным методом с мощностью 7,5 Вт.

Наука и техника,Apple,
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