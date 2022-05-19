В России рекордно подешевел «классический» iPhone

Бюджетный iPhone SE (2020) подешевел на 15%, сообщает портал Hi-Tech.Mail.Ru. Сейчас смартфон предлагается по цене от 31 тыс. руб.

Фото: Apple Apple

Отмечается, что падение стоимости iPhone SE (2020) связано с выходом нового поколения бюджетного смартфона от Apple весной 2022 года. На старте продаж iPhone SE стоил 40 тыс. руб.

iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1334х750 пикселей и яркостью 625 нит. Каркас iPhone SE достался от iPhone 8, однако за производительность в смартфоне отвечает чипсет Apple A13 Bionic, который также установлен в линейке iPhone 11.