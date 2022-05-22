Чем заменить Google Play

Google жестко обошлась с жителями России, отключив монетизацию государственных СМИ и запретив россиянам делать покупки в своем магазине Google Play. Кроме того, в мае компания удалила из Google Play приложения телеканала НТВ во всех странах, а российская дочка Google инициировала банкротство из-за блокировки своих счетов.

Еще одна проблема — зарубежные компании, ушедшие из России, убирают свои бесплатные приложения из Google Play в РФ. В связи со всем этим будущее Google и конкретно Google Play в нашей стране представляется туманным. Однако Play Market — далеко не единственный магазин приложений, который может работать на устройствах Android. Существует множество альтернатив Google Play. Главное — выбрать правильные.

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Приложения для замены Google Play

Android — открытая платформа, на которую можно устанавливать самые разные программы. Ниже приводится примерный список магазинов приложений, которые могут работать в этой операционной системе. Через многие из них можно бесплатно скачать приложения, заблокированные в Play Market для россиян.

1. Huawei App Gallery

На смартфонах производства Huawei установлен собственный магазин Huawei App Gallery. К нему подключены 700 миллионов устройств и 420 миллионов активных пользователей. Этот сервис был запущен в 2011 году, а в 2019-м, когда гаджеты китайской компании потеряли доступ к приложениям Google из-за торговых войн между КНР и США, Huawei App Gallery стал особенно актуален. Теперь он приобрел более важное значение и для россиян, имеющих устройства Huawei.

Использовать Huawei App Gallery могут не только владельцы гаджетов Huawei. Это приложение можно установить и на других телефонах на платформе Android.

Официальный сайт Huawei

2. Xiaomi Get Apps

Владельцы устройств от другой китайской компании — Xiaomi —также могут пользоваться ее собственным магазином. Xiaomi Get Apps содержит почти все приложения, которые есть в Google Play, а еще такие, которых там нет. Через сервис от Xiaomi можно найти поистине уникальные программы, пишет mi-check.ru.

Xiaomi Get Apps, как и Huawei App Gallery, можно устанавливать на Android-смартфоны самых разных производителей.

Reuters

3. Aptoide

Альтернативный магазин для Android, разработанный португальской компанией Aptoide S.A. Через Aptoide можно скачать, например, такие приложения, как WhatsApp, Angry Birds, Brawl Stars, Hay Day. Программа устанавливается на смартфоны и планшеты.

aptoide.ru

3. Aurora Store

Магазин Aurora Store позволяет скачивать любой установочный файл для Android, имеющийся в Google Play. Здесь можно познакомиться с описаниями сервисов, обновлениями, комментариями других пользователей. В Aurora Store также доступны старые версии программ, достаточно знать их версию.

aurora-store.ru.uptodown.com

4. F-Droid

Еще один альтернативный каталог приложений для Android — сервис F-Droid. Среди его особенностей — высокий уровень безопасности, которого разработчики добиваются благодаря ручной проверке каждой программы, пишет AndroidInsider. Все приложения в F-Droid бесплатны.

f-droid.org

5. TapTap

Большой магазин игр, как правило, недоступных для скачивания через другие западные сервисы. В этом приложении можно найти подробное описание программ, рейтинги, ленту новостей, форум. Чтобы пользоваться TapTap, регистрация не нужна, сообщает Trashbox.ru.

taptap.io

Сайты для замены Google Play

Скачивать приложения можно не только через установленные на смартфонах сервисы, но и на специальных сайтах. При этом пользоваться нужно только проверенными ресурсами. Вот некоторые из них:

1. APKMirror

Безопасность этого ресурса обеспечивается несколькими способами. Во-первых, программисты проверяют все файлы, которые туда загружаются, перед их публикацией. Во-вторых, сайт сравнивает криптографические подписи новых версий приложений с предыдущими. В-третьих, абсолютно новые приложения сопоставляются с более старыми продуктами того же разработчика, отмечается в блоге Евгения Левашова.

apkmirror.com

2. APK4Fun

Этот сайт также отличается надежностью, но при этом позволяет гораздо быстрее найти нужное приложение благодаря простому обозначению категорий. На APK4Fun нет обязательной регистрации и подписки, ресурсом можно пользоваться бесплатно, рассказывает Mexn.

apk4fun.com

3. Trashbox

Программы для Android можно скачивать и на русскоязычном сайте Trashbox. Помимо игр и приложений здесь доступны новости и статьи о высоких технологиях, обзоры, а также форум.

trashbox.ru