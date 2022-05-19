Google может запретить ставить программы не из Google Play

Одной из отличительных черт операционной системы Android является установка приложений вне Google Play, что делает ОС более удобной, но в то же время и более уязвимой.
Google отправила разработчикам файлового менеджера Total Commander предупреждение о том, что их приложение будет удалено из Google Play в течение 7 дней, если оно не запретит пользователям устанавливать APK-файлы вручную.
Google заявила, что приложения, распространяемые через Google Play, не могут быть изменены, заменены либо обновлены каким-либо другим способом, кроме механизма обновления Google Play.
Пока Google разрешила оставить приложение в обмен на то, что оно больше не сможет устанавливать APK-файлы. Это ключевая функция ряда файловых менеджеров Android, но без неё они теряют часть своей привлекательности. Если эта мера распространиться на остальные файловые менеджеры в Google Play, установить какое-либо стороннее приложение на Android-смартфон без root-доступа будет затруднительно.