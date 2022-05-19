Google может запретить ставить программы не из Google Play

Одной из отличительных черт операционной системы Android является установка приложений вне Google Play, что делает ОС более удобной, но в то же время и более уязвимой.

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Google отправила разработчикам файлового менеджера Total Commander предупреждение о том, что их приложение будет удалено из Google Play в течение 7 дней, если оно не запретит пользователям устанавливать APK-файлы вручную.

Google заявила, что приложения, распространяемые через Google Play, не могут быть изменены, заменены либо обновлены каким-либо другим способом, кроме механизма обновления Google Play.