Минцифры рассказал, как себя чувствует Rutube после взлома

Видеохостинг Rutube пока еще не восстановился после кибератаки, прошедшей 9 мая, сообщила пресс-служба Минцифры агентству ТАСС.
«Мы поэтапно открываем доступ к функциям платформы в целях безопасности», — отметили в ведомстве.
В Минцифры пока не знают точных сроков полного восстановления Rutube, но там рассказали об активной работе по налаживанию «Прямых трансляций» на сервисе. Подчеркивается, что разработчики попытались увеличить лимит на количество параллельных стримов и в перспективе планируют вернуться к прежним объемам.
«После атаки их было немного, но все равно все желающие не попадали в этот лимит, то есть стриминги вели те, кто успел. Сейчас мы значительно увеличили объем возможных параллельных трансляций, теперь практически все желающие могут одновременно стримить на Rutube», — сказали в пресс-службе.
Ранее генеральный директор Rutube Александр Моисеев рассказал, что следствие в качестве одной из версии взлома сайта изучает причастность бывших разработчиков видеосервиса.