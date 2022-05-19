Минцифры рассказал, как себя чувствует Rutube после взлома

«После атаки их было немного, но все равно все желающие не попадали в этот лимит, то есть стриминги вели те, кто успел. Сейчас мы значительно увеличили объем возможных параллельных трансляций, теперь практически все желающие могут одновременно стримить на Rutube», — сказали в пресс-службе.