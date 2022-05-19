На МКС произошли проблемы с европейским манипулятором

«Проблемы связаны с ERA. Она работает, но не так, как ожидалось, и мы сейчас пытаемся разобраться, в чем там дело ... перешагивание с шага на шаг – она в конечную точку в автомате не приходит. В чем там дело, в программе, в механике, в датчиках... Сейчас разбираемся», – передает РИА «Новости» слова Крикалева.