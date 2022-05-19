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50 минут назад

В ОС "Аврора" добавили VPN-сервис и мессенджер с криптографической защитой

Газета.Ru

В отечественную операционную систему «Аврора» встроили VPN-сервис и мессенджер «Колибри», об этом сообщили в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе компаний-разработчиков «ПНИЭИ» и «Открытая мобильная платформа».

В российской ОС появился встроенный VPN
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Колибри» оснащен криптографической защитой, что обеспечивает высокий уровень безопасности передачи данных через мессенджер и VPN-клиент.

Защита обеспечивается за счет модуля в виде microSD-карты (СМКОИ). СМКОИ предназначен для криптографической защиты корпоративных сервисов. В компаниях также отмечают, что СМКОИ имеет производительность, достаточную даже для трафика видеозвонка «на лету».

«Планируется дальнейшее развитие существующих и разработка новых решений для отечественной ОС Аврора. В частности, по требованию заказчика может быть проведена сертификация СМКОИ в качестве СКЗИ в системе ФСБ России по классам КС2, КС3. Кроме того, для ОС Аврора планируется адаптировать применение уникальной технологии биометрической аутентификации, разработанной нашими специалистами. Она основана на объединении биометрии, нейронных сетей и криптографии», — сказал заместитель генерального директора АО «ПНИЭИ» Сергей Трифонов.

Сейчас ПО «Колибри» и СМКОИ находятся в процессе нотификации у регулятора — ФСБ России.

ОС «Аврора» – это первая российская мобильная операционная система, созданная специально для обеспечения безопасной связи и защиты данных госорганов РФ и компаний.

Наука и техника,Сергей Трифонов,ПНИЭИ,ФСБ,
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