В российской ОС появился встроенный VPN

«Планируется дальнейшее развитие существующих и разработка новых решений для отечественной ОС Аврора. В частности, по требованию заказчика может быть проведена сертификация СМКОИ в качестве СКЗИ в системе ФСБ России по классам КС2, КС3. Кроме того, для ОС Аврора планируется адаптировать применение уникальной технологии биометрической аутентификации, разработанной нашими специалистами. Она основана на объединении биометрии, нейронных сетей и криптографии», — сказал заместитель генерального директора АО «ПНИЭИ» Сергей Трифонов.