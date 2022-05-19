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49 минут назад

Салон вертолета «Ансат Aurus» показали на видео

Александр Кузьмин

На международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 показали вертолет премиум класса «Ансат Aurus», созданный холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале МИЦ «Известия».

«Ансат Aurus» представляет собой сертифицированную версию вертолета «Ансат» премиум-класса. Как сообщается на сайте госкорпорации, первый такой вертолет уже был использован для деловых перелетов на официальных мероприятиях.

«Дизайн-проект «Ансат» Aurus Design выполнен специалистами ФГУП “НАМИ” – ведущей российской научной организацией в области развития автомобилестроения, разработчиком и изготовителем линейки автомобилей класса люкс под брендом Aurus», – отмечается в сообщении.

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