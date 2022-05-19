Салон вертолета «Ансат Aurus» показали на видео

На международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 показали вертолет премиум класса «Ансат Aurus», созданный холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале МИЦ «Известия».
«Ансат Aurus» представляет собой сертифицированную версию вертолета «Ансат» премиум-класса. Как сообщается на сайте госкорпорации, первый такой вертолет уже был использован для деловых перелетов на официальных мероприятиях.
«Дизайн-проект «Ансат» Aurus Design выполнен специалистами ФГУП “НАМИ” – ведущей российской научной организацией в области развития автомобилестроения, разработчиком и изготовителем линейки автомобилей класса люкс под брендом Aurus», – отмечается в сообщении.