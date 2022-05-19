Запущенный на «Ангаре-1.2» военный спутник прекратил существование

Запущенный на низкую околоземную орбиту в ходе второго испытательного пуска легкой ракеты «Ангара-1.2» спутник «Космос-2555» прекратил свое существование, сгорев в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

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Отмечается, что космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России, прекратил свое существование утром 18 мая.

В апреле портал NASASpaceFlight.com заметил, что «Космос-2555» имеет имеет ту же схему наименования и спутниковую шину, что и два космических аппарата 6U CubeSat, МКА-Н 1 и 2, которые были запущены средней ракетой «Союз 2.1а» в июле 2017 года.