«Вояджер-1» «заблудился» в дальнем космосе

Зонд «Вояджер-1», запущенный в 1977 году, на сегодняшний день находится на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли. И хотя «Вояджер-1» все еще работает нормально, инженеры NASA недавно заметили, что зонд запутался в своем местоположении в космосе, не перейдя в безопасный режим или иным образом не подав сигнал тревоги.

Фото: NASA/JPL-Caltech NASA/JPL-Caltech

В NASA пояснили, что «сбой связан с системой управления ориентацией «Вояджера-1», или AACS, которая удерживает космический корабль и его антенну в правильной положение. И AACS, кажется, работает просто отлично, поскольку космический корабль получает команды, выполняет их и отправляет научные данные обратно на Землю с той же силой сигнала, что и обычно. Но при этом AACS отправляет инженерам ненужные телеметрические данные».