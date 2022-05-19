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53 минуты назад

«Вояджер-1» «заблудился» в дальнем космосе

Naked-Science.ru

Зонд «Вояджер-1», запущенный в 1977 году, на сегодняшний день находится на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли. И хотя «Вояджер-1» все еще работает нормально, инженеры NASA недавно заметили, что зонд запутался в своем местоположении в космосе, не перейдя в безопасный режим или иным образом не подав сигнал тревоги.

«Вояджер-1» «заблудился» в дальнем космосе
Фото: NASA/JPL-CaltechNASA/JPL-Caltech

В NASA пояснили, что «сбой связан с системой управления ориентацией «Вояджера-1», или AACS, которая удерживает космический корабль и его антенну в правильной положение. И AACS, кажется, работает просто отлично, поскольку космический корабль получает команды, выполняет их и отправляет научные данные обратно на Землю с той же силой сигнала, что и обычно. Но при этом AACS отправляет инженерам ненужные телеметрические данные».

В заявлении NASA не уточняется, когда возникла проблема и как долго она продолжается. В настоящее время сигнал с Земли доходит до «Вояджера-1» за 20 часов 33 минуты; получение ответа от дальнего космического зонда занимает столько же времени.

Наука и техника,NASA,
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