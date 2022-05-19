Сообщается, что парень был впечатлен фильмом «60 минут», в котором похожим протезом управляла женщина через датчики в голове. Мальчик решил создать что-то похожее, но без операций на мозге. И справился за 30 часов.

На кадрах можно увидеть, как рука управляется при помощи устройства на голове, которое преобразовывает мозговые волны и жесты в движения. Ещё парень создал искусственный интеллект, который переводит сигналы и заставляет руку выполнять то, что приказывает мозг.