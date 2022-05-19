Ученые выводят вид полностью гипоаллергенных кошек

Исследователи из штата Вирджиния (США) утверждают, что с помощью технологии редактирования генома CRISPR, удостоенной Нобелевской премии, нашли эффективный способ блокировки наиболее распространённой причины аллергии на кошек. А результаты экспериментов свидетельствуют о том, что гипоаллергенная разновидность кошек может быть абсолютно такой же здоровой, как и обычные пушистые.

Фото: Petstory Petstory

Аллергию на питомцев чаще всего связывают с частицами шерсти и перхотью, которые кошки “выбрасывают” в окружающую среду. Но они не являются истинными виновниками заболевания. На самом деле, причиной 90 % случаев аллергии становится белок под названием Fel d 1, который содержится в слезах и слюне животных, а также попадает на шерсть в результате умывания питомцев. Именно этот аллерген и стал целью учёных в попытке избавить человечество от аллергии на кошек, которой страдают до 20 % населения планеты.

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Проанализировав ДНК домашних кошек, специалисты из биотехнологической компании InBio обнаружили участки вдоль двух генов, участвующих в производстве Fel d 1, которые подходят для редактирования с помощью CRISPR. Когда ученые сравнили гены четверолапых с генами 8 видов диких кошек, они также обнаружили, что между клеточным строением видовых групп существует много различий. Это может свидетельствовать о том, что Fel d 1, как и предполагалось ранее, не является необходимой составляющей биологии кошки и может быть удалён без риска для ее здоровья. Наконец, команда использовала технологию на клетках кошек в лаборатории – метод оказался эффективен, кроме того, уничтожение белка не привело к изменениям в других областях клеточного строения.

Многие коммерческие компании и группы учёных на протяжении долгих лет предпринимают попытки по снижению концентрации белка Fel d 1, вырабатываемого кошками. Авторы исследования утверждают, что хоть эти способы и могут в некоторой степени помочь с проблемой аллергии, постоянный процесс линьки животных позволяет аллергену накапливаться в домашней пыли и представляет угрозу для людей, подверженных заболеванию. По их мнению, именно борьба с Fel d 1 на этапе его производства с помощью редактирования генома может создать полностью гипоаллергенных питомцев. И это даст возможность людям, мечтающим о пушистых компаньонах, воплотить свою задумку в жизнь без риска для здоровья.