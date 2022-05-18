Huawei выпустила умные часы с необычной функцией

Сегодня компания Huawei представила международную версию своих умных часов Huawei Watch D, которые вышли на китайском рынке в конце 2021 года. Главным преимуществом устройства производитель называет возможность замерять давление пользователя в реальном времени.

Фото: Huawei Huawei

Сама компания называет Huawei Watch D первыми умными часами в мире, которые оснащены тонометром. Встроенная помпа позволяет часам создавать давление до 40 кПа: показатель примерно тот же, что и на полноценных приборах для замера давления — только часы Huawei гораздо компактнее.

Помимо этого, гаджет предлагает стандартный для схожих фитнес-трекеров набор функций. Датчики Watch D следят за сердцебиением владельца, уровнем кислорода в крови, температурой, качеством сна и другими физиологическими данными. Часы работают на платформе HarmonyOS и поддерживают интеграцию смартфонов на Android и iOS. Время работы устройства на одном заряде составляет до семи дней.