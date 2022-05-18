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18 мая

Анонсирован первый китайский смартфон с квантовым шифрованием звонков

Елена Прошина

Первый смартфон с модулем квантового шифрования выпустила китайский производитель China Telecom. Об этом сообщает 3DNews со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа».

Анонсирован первый китайский смартфон с квантовым шифрованием звонков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смартфон будет носить название Tianyi No. 1 2022. Его главной особенностью стало наличие модуля квантового шифрования со специальной SIM-картой. Для шифрования и дешифровки будет использоваться специальный ключ, встроенный в карту. Устройство получило технологию шифрования за счет принципа квантовой суперпозиции.

«Когда пользователь использует квантово-защищенный канал связи, генерируется секретный ключ для проверки его личности. После подтверждения, квантовая сеть сгенерирует в режиме реального времени новый ключ для шифрования голосовых данных», — рассказал инженер QuantumCTeck Чжан Жутун.

Смартфон оснащен экраном 6,5 дюймов с разрешением 1080p и частотой 90 Гц, а также батареей в 5000 мА·ч и хранилищем на 128 Гбайт. Планируется выпустить две версии устройства — с 6 и 8 Гбайт ОЗУ.

Напомним, в апреле 2021 года смартфон с квантовым шифрованием представила компания Samsung. Смартфон Galaxy Quantum2 получил технологию квантового шифрования на базе квантового генератора случайных чисел (QRNG).

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