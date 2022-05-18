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36 минут назад

Белорусы также не смогут загружать и обновлять платные приложения в Google Play

Игромания.руиещё 1

Google запретила белорусам скачивать и обновлять платные приложения. Ранее такое решение компания приняла в отношении российских пользователей.

В Google Play расшили ограничения за пределы России
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В официальном блоге сообщается, что бесплатные приложения можно загружать и обновлять в Google Play, как и раньше. В связи с этим разработчики могут делать свои приложения полностью бесплатными.

При попытке купить приложение или оформить подписку через платежную систему Google Play пользователи в Беларуси и России будут получать сообщение об ошибке. Покупки или подписки в бесплатных приложениях не блокируются. При этом уже оплаченные подписки в платных приложениях будут действовать до конца текущего расчетного периода.

Ранее компания обязала разработчиков предоставлять людям больше информации о том, как приложения собирают, обмениваются и защищают данные пользователей. Разработчики должны заполнить этот раздел для своих приложений до 20 июля. При этом для пользователей раздел уже открыт.

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