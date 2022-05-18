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1 час назад

На Apple подали в суд из-за травм, нанесенных AirPods слуху ребенка

Газета.Ru

На американского IT-гиганта Apple подали в суд родители ребенка из-за того, что беспроводные наушники компании AirPods Pro повредили его барабанные перепонки. Об этом сообщил новостной портал 9to5Mac.

Стало известно, как AirPods могут покалечить ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ребенок в 2020 году смотрел фильм на Netflix на своем iPhone, используя AirPods Pro. Наушники были настроены на низкую громкость, но в них резко прозвучало громкое уведомление от системы оповещения о похищении детей Amber Alert.

В результате ребенок начал испытывать проблемы со слухом, также у него появились постоянное головокружение, шум в ушах и тошнота. По словам врачей, у него повредилась барабанная перепонка из-за сильного звука, теперь он вынужден ходить со слуховым аппаратом.

Родители обвиняют Apple в том, что AirPods автоматически не уменьшают громкость предупреждений. В иске подчеркивается, что компания знала о дефекте, но ничего не предприняла для его ликвидации.

Сторона обвинения требует от Apple компенсацию, размер которой «заставила бы любую технологическую компанию задуматься над исправлением подобных ошибок».

Наука и техника,Netflix,Apple,
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