«Роскосмос» рассказал о судьбе производства детских санок

Детские санки, ранее производившиеся самарским ракетно-космическим центром «Прогресс», сняты с производства. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Что касается детских санок, то это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада», — пояснил Баранов.

Несколько лет назад РКЦ «Прогресс» помимо ракет и спутников производил широкой ассортимент товаров народного потребления — медицинские одноразовые шприцы, водные катера, мотолодки, детские санки, машинки для формования рогаликов, авиационную технику.

В настоящее время на сайте предприятия среди предлагаемых товаров гражданского назначения присутствует катер и пять типов лодок. При этом фотографии санок зеленого и синего цвета по-прежнему выставлены в разделе Multimedia.

После введения США и ЕС санкций против российских космических предприятий глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал сосредоточить освободившиеся из-за сворачивания сотрудничества ресурсы на создании систем двойного и военного назначения.