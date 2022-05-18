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50 минут назад

«Роскосмос» прекратил производство детских санок

Газета.Ru

Детские санки, ранее производившиеся самарским ракетно-космическим центром «Прогресс», сняты с производства. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Роскосмос» рассказал о судьбе производства детских санок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Что касается детских санок, то это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада», — пояснил Баранов.

Несколько лет назад РКЦ «Прогресс» помимо ракет и спутников производил широкой ассортимент товаров народного потребления — медицинские одноразовые шприцы, водные катера, мотолодки, детские санки, машинки для формования рогаликов, авиационную технику.

В настоящее время на сайте предприятия среди предлагаемых товаров гражданского назначения присутствует катер и пять типов лодок. При этом фотографии санок зеленого и синего цвета по-прежнему выставлены в разделе Multimedia.

После введения США и ЕС санкций против российских космических предприятий глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал сосредоточить освободившиеся из-за сворачивания сотрудничества ресурсы на создании систем двойного и военного назначения.

Среди попавших под санкции оказался и самарский РКЦ «Прогресс» — производитель ракет «Союз», используемых в том числе для стартов к МКС.

Дмитрий Баранов,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",ЕС,
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