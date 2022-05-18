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1 час назад

Сервисы Google продолжат работать в России

Чемпионат.comиещё 6

18 мая стало известно, что российский филиал Google ООО «Гугл» готовится в банкротству. Компания намерена обратиться в арбитражный суд для выяснения дальнейших действий.

Google рассказал о будущем своих сервисов в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На эту новость отреагировал главный офис Google и успокоил всех россиян — бесплатные сервисы компании продолжат работать без каких-либо проблем. К ним относятся: YouTube, Android, Gmail, Play и многие другие.

В пресс-релизе Google отметила, что не сможет сохранить российскую команду и выплачивать ей деньги.

Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

Ранее стало известно, что YouTube в России не закроют. По крайне мере, пока не планируют.

Наука и техника,Google,
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