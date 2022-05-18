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5 минут назад

Названа дата запуска бета-версии российского магазина приложений Rustore

Елена Прошина

Директор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев рассказали, что бета-версия российского магазина приложений Rustore начнет работать 25 мая. Об этом они сообщили на Российском интернет форуме, пишет РИА Новости.

Названа дата запуска бета-версии российского магазина приложений Rustore
Фото: ТАССТАСС

«Мы запускаем бета-версию, по плану запуск 25 мая, ровно через неделю», - сказал Кириенко.

По его словам, государство не вкладывало средства в разработку приложения, все инвестиции осуществляет VK. Разработка проекта идет в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями.

Уточняется, что магазин будет доступен для зарубежных разработчиков.

Ранее сообщалось, что 25 апреля VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарного знака RuStore. Зарегистрировать планируется три логотипа: на первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в центре которого нарисованы три папки.

Наука и техника,Владимир Кириенко,Максут Шадаев,Роспатент,
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