Названа дата запуска бета-версии российского магазина приложений Rustore

Директор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев рассказали, что бета-версия российского магазина приложений Rustore начнет работать 25 мая. Об этом они сообщили на Российском интернет форуме, пишет РИА Новости.
«Мы запускаем бета-версию, по плану запуск 25 мая, ровно через неделю», - сказал Кириенко.
По его словам, государство не вкладывало средства в разработку приложения, все инвестиции осуществляет VK. Разработка проекта идет в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями.
Уточняется, что магазин будет доступен для зарубежных разработчиков.
Ранее сообщалось, что 25 апреля VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарного знака RuStore. Зарегистрировать планируется три логотипа: на первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в центре которого нарисованы три папки.