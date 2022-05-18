Названа дата запуска бета-версии российского магазина приложений Rustore

Директор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев рассказали, что бета-версия российского магазина приложений Rustore начнет работать 25 мая. Об этом они сообщили на Российском интернет форуме, пишет РИА Новости.

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«Мы запускаем бета-версию, по плану запуск 25 мая, ровно через неделю», - сказал Кириенко.

По его словам, государство не вкладывало средства в разработку приложения, все инвестиции осуществляет VK. Разработка проекта идет в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями.

Уточняется, что магазин будет доступен для зарубежных разработчиков.