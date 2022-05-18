Выяснилось, как производитель смартфона может навредить его пользователю

В ходе беседы с изданием «Газета. Ru» технический директор Cross Technologies Александр Кукульчук сообщил о том, как производитель мобильного устройства может навредить его пользователю. Выяснилось, что производитель смартфонов может тайно удалить приложения с проданного гаджета.

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Разработчик имеют доступ к реализованным смартфонам на уровне программного обеспечения. В частности, нынешние системы управления мобильными гаджетами используют интеграцию с легальными инструментами и предусматривают полный контроль над девайсом. В случае необходимости производитель может удалить софт или осуществить полную очистку устройства, рассказал эксперт.

Кукульчук подчеркнул, что поставщик смартфонов оставляет себе возможность контролировать гаджет по двум причинам. Прежде всего для обеспечения безопасности устройств в целях защиты персональных и корпоративных данных, а также с целью сбора и обработки данных о владельцах для продажи рекламы агентствам.