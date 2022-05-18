Стало известно, сколько времени россияне проводят в интернете

Россияне каждый день проводят в интернете в среднем почти четыре часа, используя при этом преимущественно мобильные устройства. Об этом говорится в представленном на Российском интернет-форуме исследовании компании Mediascope.

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"В среднем россияне ежедневно проводят в интернете 3 часа 40 минут, при этом основная доля времени интернет-потребления приходится на мобильные устройства", - сказано в исследовании. Также составители документа отмечают, что дети в возрасте от 12 до 17 лет проводят в интернете порядка шести часов, однако с увеличением возраста аудитории потребление информации в интернете снижается, а среди людей в возрасте от 65 лет оно составляет всего один час 14 минут.

Видео дня

Больше половины времени, проведенного в интернете, россияне тратят на социальные сети, просмотр видео и мессенджеры. А после начала специальной операции на Украине россияне также стали проводить больше времени на новостных интернет-ресурсах.

"В конце февраля аудитория новостей в интернете выросла вдове по сравнению со значениями начала года. Затем последовал спад, но в апреле население России продолжало тратить на новости в интернете больше времени, чем в начале года", - отметили авторы исследования.

Интерес к новостям также стал причиной роста аудитории и в социальных сетях в конце февраля - начале марте текущего года, однако затем россияне стали меньше проводить времени в социальных сетях из-за блокировки Facebook и Instagram (принадлежат Meta - признана экстремистской и запрещена в РФ). Так, наибольший приток аудитории (на фоне блокировок и роста интереса к новостям) ощутили социальная сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram. "В апреле среднесуточный охват "ВКонтакте" составил 40% населения старше 12 лет против 38% в январе-феврале. Охват Telegram за этот период вырос с 22% до 34% населения", - сообщает Mediascope.

В категории "видео", согласно исследованию, лидерство остается за YouTube. У видеохостинга аудитория марте-апреле осталась возле отметки в 90 млн человек. В свою очередь, аудитория обновленного российского сервиса Rutube выросла на 161% по сравнению с началом года и достигла в апреле 16,4 млн человек.