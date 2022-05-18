В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
49 минут назад

Positive Technologies: сейчас как никогда важно обеспечить цифровую независимость страны

Газета.Ruиещё 1

В Центре международной торговли в Москве сегодня стартовал форум по практической кибербезопасности Positive Hack Days 11, который ежегодно проходит с 2011 года. Для тех, кто не сможет посетить PHDays лично, будет доступна онлайн-трансляция всех выступлений.

Positive Technologies: кибербезопасность РФ находится на острие повестки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам директора по маркетингу Positive Technologies Владимира Заполянского, кибербезопасность в России сейчас находится на острие повестки.

«За последние месяцы шквал хакерских атак захлестнул все отрасли: госсектор, банки, СМИ, ВПК, ТЭК, IT, науку… Число запросов на киберзащиту выросло в разы. Из страны ушли практически все иностранные вендоры ИБ. Началась небывалая трансформация российского рынка кибербеза. Сейчас как никогда важно объединить наш опыт и экспертизу, чтобы защитить компании от недопустимых событий и обеспечить цифровую независимость страны», — отметил он.

Positive Hack Days — сплав технологического хардкора, новейших исследований, насыщенной бизнес-повестки и увлекательных конкурсов для этичных хакеров. Что касается конференции этого года, то ее предполагается рассматривать как вход в новую цифровую эру IN-dependence.

«Главный вопрос: реально ли быть independent — то есть независимыми — в текущих условиях без полного контроля над виртуальной средой? Мы уверены, что это достижимо, если выбрать путь результативной и измеримой кибербезопасности. Вместе мы сделаем шаг к созданию среды, где у специалистов по ИБ будут широкие возможности для свободных и этичных исследований, которые позволят построить реальную безопасность на уровне компаний, отраслей и государства», — заключил Заполянский.

Форум включает масштабную открытую кибербитву, расширенную бизнес-программу, технические треки по различным направлениям, а также хакерские конкурсы. В 2021 году юбилейный PHDays 10 собрал более 2,5 тыс. гостей, а онлайн за самой масштабной в мире открытой кибербитвой The Standoff наблюдали свыше 65 тыс. человек.

Наука и техника,Центр международной торговли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители