Positive Technologies: кибербезопасность РФ находится на острие повестки

«Главный вопрос: реально ли быть independent — то есть независимыми — в текущих условиях без полного контроля над виртуальной средой? Мы уверены, что это достижимо, если выбрать путь результативной и измеримой кибербезопасности. Вместе мы сделаем шаг к созданию среды, где у специалистов по ИБ будут широкие возможности для свободных и этичных исследований, которые позволят построить реальную безопасность на уровне компаний, отраслей и государства», — заключил Заполянский.