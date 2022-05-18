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1 час назад

Офтальмологи создали первые капли для лечения катаракты

Газета.Ru

Глазные капли для лечения катаракты создали офтальмологи из Университета Англия Раскин. О препарате они рассказали в статье в журнале Investigative Ophthalmology and Visual Science.

Офтальмологи создали первые капли для лечения катаракты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Капли VP1-001 содержат оксистерол, производное холестерина. Эксперименты на мышах позволили уменьшить помутнение хрусталика у 46% подопытных грызунов. Оксистерол восстановил структуру хрусталика, что позволило улучшить зрение.

«Улучшение произошло при определенных типах катаракты, но не во всех случаях. Это говорит о том, что при разработке лекарств против катаракты необходимо проводить различия между ее типами», — добавили исследователи.

На данный момент катаракта лечится только хирургически. Даже при условии, что капли будут эффективны лишь для части случаев, это позволит сделать лечение более доступным и комфортным.

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