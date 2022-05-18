В «Роскосмосе» назвали нужные командиру межпланетной экспедиции качества

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» поделилась результатами исследования медиков, посвященного особенностям отбора кандидатов в командиры будущих межпланетных экспедиций.
Как сообщается, такое исследование провели специалисты Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Они пришли к выводу, что командир межпланетной экспедиции должен быть человеком с ярко выраженным характером лидера и высоким уровнем профессиональной подготовки и надежности.
Отмечается, что этот человек должен обладать также такими качествами как психологическая избирательность, практически психологическая направленность, психологический такт, общественная энергичность, требовательность, критичность и склонность к организаторской деятельности.
Ранее «Свободная пресса» писала, что проект робота, который сможет добывать воду на Луне, разработан учеными российского «Курчатовского института».