В «Роскосмосе» назвали нужные командиру межпланетной экспедиции качества

Как сообщается, такое исследование провели специалисты Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Они пришли к выводу, что командир межпланетной экспедиции должен быть человеком с ярко выраженным характером лидера и высоким уровнем профессиональной подготовки и надежности.