В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
56 минут назад

В «Роскосмосе» назвали качества, необходимые для командира межпланетной экспедиции

Свободная пресса

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» поделилась результатами исследования медиков, посвященного особенностям отбора кандидатов в командиры будущих межпланетных экспедиций.

В «Роскосмосе» назвали нужные командиру межпланетной экспедиции качества
Фото: РоскосмосРоскосмос

Как сообщается, такое исследование провели специалисты Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Они пришли к выводу, что командир межпланетной экспедиции должен быть человеком с ярко выраженным характером лидера и высоким уровнем профессиональной подготовки и надежности.

Отмечается, что этот человек должен обладать также такими качествами как психологическая избирательность, практически психологическая направленность, психологический такт, общественная энергичность, требовательность, критичность и склонность к организаторской деятельности.

Ранее «Свободная пресса» писала, что проект робота, который сможет добывать воду на Луне, разработан учеными российского «Курчатовского института».

Наука и техника,Курчатовский институт,Роскосмос,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители