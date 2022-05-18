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1 час назад

На современных моделях iPhone обнаружили опасную уязвимость

Чемпионат.com

Специалисты немецкого технического университета в Дармштадте обнаружили новую уязвимость в современных iPhone. Она связана с функцией пониженного энергопотребления, с которой могут работать выключенные iPhone 11 и более современные модели смартфонов на iOS 15. Режим даёт пользователям возможность обнаружить устройство с помощью «Локатора» даже в том случае, если телефон выключен.

На современных моделях iPhone обнаружили опасную уязвимость
Фото: аррарр

Эксперты выяснили, что во время работы функции всё ещё возможно передавать информацию на модуль Bluetooth, прошивка которого остаётся без защиты и может быть использована потенциальными злоумышленниками. В теории хакер может загрузить вирусное ПО прямо в iPhone через лазейку, однако каких-либо свидетельств работы этого метода у авторов нет.

Специалисты отметили, что для взлома устройства к нему сперва нужно получить доступ к смартфону и затем воспользоваться уязвимостями Bluetooth в режиме пониженного энергопотребления. Подобная ситуация крайне маловероятна, однако эксперты уже связались с Apple и передали компании все нужные для устранения эксплойта данные.

Наука и техника,Apple,
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