США рассказали о планах слетать на Луну уже в 2022 году

В Сети появилась информация, согласно которой США запланировала непилотируемый полёт космического корабля Orion вокруг Луны уже на август 2022 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Данная миссия станет частью программы Artemis, заявил глава NASA Билл Нельсон. При этом стоит понимать, что данный полёт не подразумевает наличия экипажа на борту аппарата.

Сообщается, что первый этап программы Artemis подразумевает облёт корабля вокруг Луны. Общая её продолжительность составит от трёх до шести недель. На этом этапе специалисты агентства смогут проверить готовность корабля к миссии Artemis 2.