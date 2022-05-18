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1 час назад

США рассказали о планах провести полёт на Луну уже в 2022 году

Ferra.ru

В Сети появилась информация, согласно которой США запланировала непилотируемый полёт космического корабля Orion вокруг Луны уже на август 2022 года.

США рассказали о планах слетать на Луну уже в 2022 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Данная миссия станет частью программы Artemis, заявил глава NASA Билл Нельсон. При этом стоит понимать, что данный полёт не подразумевает наличия экипажа на борту аппарата.

Сообщается, что первый этап программы Artemis подразумевает облёт корабля вокруг Луны. Общая её продолжительность составит от трёх до шести недель. На этом этапе специалисты агентства смогут проверить готовность корабля к миссии Artemis 2.

Напомним, что ранее генеральный инспектор NASA Пол Мартин поделился информацией о стоимости первого запуска сверхтяжёлой ракеты Space Launch System и космического корабля Orion. Цена вопроса — 4,1 млрд долларов.

Наука и техника,Билл Нельсон,Пол Мартин,NASA,
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