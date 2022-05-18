Иммунолог заявил о скрытой COVID-угрозе в России

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредили о скрытой угрозе «дельта»-штамма коронавируса. Врач допустил вспышку COVID-19 из-за его мутации среди животных, сообщает Ura.ru.
По словам специалиста, процесс такого «дозревания» штамма не поддается контролю и представляет собой скрытую угрозу. Он допустил, что очаги заболеваемости могут стать массовыми и вызвать новую вспышку. Кроме того, инфекция способна дать ответвление от линии.
«В популяции животных сейчас дозревает «дельта». И это никак не контролируется. В любом случае мы отдаемся на откуп природе», – сказал иммунолог.