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52 минуты назад

Иммунолог предупредили о скрытой угрозе «дельта»-штамма коронавируса

Мир24иещё 2

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредили о скрытой угрозе «дельта»-штамма коронавируса. Врач допустил вспышку COVID-19 из-за его мутации среди животных, сообщает Ura.ru.

Иммунолог заявил о скрытой COVID-угрозе в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалиста, процесс такого «дозревания» штамма не поддается контролю и представляет собой скрытую угрозу. Он допустил, что очаги заболеваемости могут стать массовыми и вызвать новую вспышку. Кроме того, инфекция способна дать ответвление от линии.

«В популяции животных сейчас дозревает «дельта». И это никак не контролируется. В любом случае мы отдаемся на откуп природе», – сказал иммунолог.

Наука и техника,Николай Крючков,
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