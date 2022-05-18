Иммунолог заявил о скрытой COVID-угрозе в России

По словам специалиста, процесс такого «дозревания» штамма не поддается контролю и представляет собой скрытую угрозу. Он допустил, что очаги заболеваемости могут стать массовыми и вызвать новую вспышку. Кроме того, инфекция способна дать ответвление от линии.