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1 час назад

Ученые будут изучать влияние Арктики на организм человека

Российская Газета

Всего на участие в проекте россияне подали около 180 заявок, причем на каждое место претендовали три человека. В конкурсе приняли участие 67 организаций от Калининграда до Чукотки. В первый рейс отправятся 50 человек - студенты, аспиранты, ученые. По словам начальника "Плавучего университета", директора Института стратегического развития Арктики САФУ Александра Сабурова, образовательная программа включает теорию и исследования:

Ученые будут изучать влияние Арктики на организм человека
Фото: ТАССТАСС

- В переходах между полевыми работами студенты слушают лекции, а на океанологических разрезах и высадках делятся на группы, где работают с опытными учеными.

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А вот наиболее весомый научный блок проекта в этом сезоне посвящен здоровью: как организм человека адаптируется к условиям высоких широт, какие у него могут появиться нарушения сна или тревожные расстройства, как бьется его сердце. Среди организаторов - заслуженный врач России, ученый-кардиолог из Архангельска Леонид Зубов. "Кочующий доктор" - именно так называют его на Севере. Более 35 лет практики Леонид Александрович провел в Заполярье - в отдаленных деревнях тундры и стойбищах оленеводов лечил детей и взрослых, изучал их здоровье. Принять участие в новых исследованиях кардиолог пригласил коллег - членов экспедиции "Плавучий университет".

- Это поможет оценить, как на организм человека влияет погода, сколько времени необходимо для отдыха, сможет ли человек в будущем длительное время работать в Арктике, - отметил Леонид Зубов.

В перспективе эта работа позволит грамотно подбирать кадры арктических вахтовиков. Кстати, новые лекарства тоже "лежат" в Арктике: ученые МГУ проведут на Новой Земле исследования по поиску антибактериальных препаратов, используя новые технологии культивирования бактерий.

Новые лекарства тоже "лежат" в Арктике: ученые МГУ проведут на Новой Земле исследования по поиску антибактериальных препаратов, используя новые технологии культивирования бактерий

Тем временем Институт экспериментальной медицины Петербурга планирует изучать бактериофаги высоких широт - те самые, что "сражаются" с бактериями. А Российский университет дружбы народов займется получением кислородосодержащих органических соединений из одноклеточных водорослей, обитающих в снегах Новой Земли.

Гидрометеорологический режим, животный и растительный мир, содержание тяжелых металлов и радионуклидов в окружающей среде, биологическая активность почв - все это темы исследований нового сезона. Отправить первую экспедицию - на Новую Землю - запланировано 24 июня.

Наука и техника,РУДН,МГУ,
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