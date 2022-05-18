В NashStore можно будет платить картами Visa и Mastercard

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков рассказал «Игромании», что пользователи NashStore смогут расплачиваться за покупки в отечественном маркетплейсе картами Visa и Mastercard.
«У нас есть игры, и список будет пополняться. В целом все возможности, к которым пользователи привыкли [в Google Play] , они смогут получить в нашем магазине, но чуть попозже.
Также готовимся к тому, что в ближайшее время разработчики начнут интегрировать нашу платёжную систему и россияне смогут расплачиваться в NashStore картами Visa и Mastercard российских банков». - Владимир Зыков, директор по проектам АНО «Цифровые платформы»
Ранее Владимир Зыков рассказал, что идут переговоры с игровыми студиями по вопросам добавления их проектов в каталог. В команде NashStore ожидают прихода на платформу «всех крупных игроков» мобильной игровой индустрии.
Напомним, российский аналог Google Play выпустила компания «Цифровые платформы». Он позиционируется как «альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений для Android». В отечественном маркетплейсе уже доступны более тысячи приложений, среди которых есть приложения банков, СМИ и прочее. Перед запуском маркетплейс подвергся «сильнейшей DDOS-атаке». Атаки продолжились на следующий после релиза.