В NashStore можно будет платить картами Visa и Mastercard

«У нас есть игры, и список будет пополняться. В целом все возможности, к которым пользователи привыкли [в Google Play] , они смогут получить в нашем магазине, но чуть попозже.

Также готовимся к тому, что в ближайшее время разработчики начнут интегрировать нашу платёжную систему и россияне смогут расплачиваться в NashStore картами Visa и Mastercard российских банков». - Владимир Зыков, директор по проектам АНО «Цифровые платформы»