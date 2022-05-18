Суд вынес решение по иску российских пользователей к Netflix

Хамовнический суд Москвы вернул заявителям иск российских пользователей на 60 млн руб. к стриминговому сервису Netflix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Иск возвращен. Поскольку Новиков (представитель истцов) не имеет полномочий на предъявление иска в защиту прав и законных интересов группы лиц в порядке главы 22.3 ГПК РФ», — сказали в суде.

Ранее в пресс-службе адвокатского бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры» рассказали о коллективном иске в отношении Netflix от пользователей из РФ.

Старший партнер бюро Константин Лукоянов рассказал о 20 истцах и почти 100 заявках на присоединение к коллективному иску. Процесс обработки будет продолжаться в процессе рассмотрения искового заявления в суде.