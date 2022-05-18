В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Суд в Москве возвратил иск российских пользователей к Netflix

Газета.Ruиещё 4

Хамовнический суд Москвы вернул заявителям иск российских пользователей на 60 млн руб. к стриминговому сервису Netflix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд вынес решение по иску российских пользователей к Netflix
Фото: Газета.руГазета.ру

«Иск возвращен. Поскольку Новиков (представитель истцов) не имеет полномочий на предъявление иска в защиту прав и законных интересов группы лиц в порядке главы 22.3 ГПК РФ», — сказали в суде.

Ранее в пресс-службе адвокатского бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры» рассказали о коллективном иске в отношении Netflix от пользователей из РФ.

Старший партнер бюро Константин Лукоянов рассказал о 20 истцах и почти 100 заявках на присоединение к коллективному иску. Процесс обработки будет продолжаться в процессе рассмотрения искового заявления в суде.

До этого Лукоянов объявлял, что подает иск к сервису по просмотру фильмов Netflix из-за отказа от предоставления услуг российским пользователям.

Наука и техника,Константин Лукоянов,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители