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1 час назад

Минпромторг показал на видео новый авиадвигатель ПД-8

Рамблер

Минпромторг России показал первые кадры новейшего российского авиадвигателя ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-200. Глава ведомства Денис Мантуров посетил завод «ОДК-Сатурн» и ознакомился с тем, как создается агрегат. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале министерства.

«Работа по созданию двигателя тягой 8 тонн ведется с 2019 года. На прошлой неделе ГК “Ростех” объявила о завершении стендовых испытаний нового двигателя ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-200», – говорится в публикации.

Отмечается, что на предприятии производятся лопатки газотурбинных двигателей, которые необходимы как для новых авиадвигателей, так и для энергетических установок.

«Инновационное производство ориентировано на ежегодный выпуск более чем 600 тыс. литых заготовок лопаток турбины», – указало в сообщении ведомства.

Денис Мантуров,Ростех,Минпромторг,
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