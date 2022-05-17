Минпромторг показал на видео новый авиадвигатель ПД-8

Минпромторг России показал первые кадры новейшего российского авиадвигателя ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-200. Глава ведомства Денис Мантуров посетил завод «ОДК-Сатурн» и ознакомился с тем, как создается агрегат. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале министерства.
«Работа по созданию двигателя тягой 8 тонн ведется с 2019 года. На прошлой неделе ГК “Ростех” объявила о завершении стендовых испытаний нового двигателя ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-200», – говорится в публикации.
Отмечается, что на предприятии производятся лопатки газотурбинных двигателей, которые необходимы как для новых авиадвигателей, так и для энергетических установок.
«Инновационное производство ориентировано на ежегодный выпуск более чем 600 тыс. литых заготовок лопаток турбины», – указало в сообщении ведомства.