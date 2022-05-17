Госорганы обяжут вести страницы в соцсетях

За органами власти закрепят обязанность создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать там актуальную информацию. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Депутаты пояснили, что связываться с чиновниками через соцсети можно будет даже при нулевом балансе телефона.

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Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что цель изменений - чтобы гражданам было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях, от федерального до муниципального.

Согласно поправкам, Минцифры РФ разработает на базе портала госуслуг функционал для госорганов и организаций, обеспечивающий возможность автоматизированного управления страницами в соцсетях.

"На сегодняшний день в отечественных социальных сетях совокупная аудитория пабликов органов власти превышает 45 млн, - заявил автор. - И очевидно, что для большинства наших коллег - речь идет об органах власти, не о депутатах и губернаторах - реализация этого закона не потребует каких-то усилий, но всегда норма закона всегда лучше, чем добрая воля".

Он также пояснил, что данная норма будет работа вкупе с ранее принятым законом о социально значимых ресурсах, по которым предоставляется бесплатным доступ в интернет.