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40 минут назад

Госорганы обяжут вести страницы в соцсетях

Российская Газетаиещё 3

За органами власти закрепят обязанность создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать там актуальную информацию. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Депутаты пояснили, что связываться с чиновниками через соцсети можно будет даже при нулевом балансе телефона.

Госорганы обяжут вести страницы в соцсетях
Фото: PixabayPixabay

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что цель изменений - чтобы гражданам было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях, от федерального до муниципального.

Согласно поправкам, Минцифры РФ разработает на базе портала госуслуг функционал для госорганов и организаций, обеспечивающий возможность автоматизированного управления страницами в соцсетях.

"На сегодняшний день в отечественных социальных сетях совокупная аудитория пабликов органов власти превышает 45 млн, - заявил автор. - И очевидно, что для большинства наших коллег - речь идет об органах власти, не о депутатах и губернаторах - реализация этого закона не потребует каких-то усилий, но всегда норма закона всегда лучше, чем добрая воля".

Он также пояснил, что данная норма будет работа вкупе с ранее принятым законом о социально значимых ресурсах, по которым предоставляется бесплатным доступ в интернет.

"Отечественные социальные сети в этот парень включены. Таким образом, люди смогут оперативно связываться с пабликами органов власти и делать это совершенно бесплатно, даже с нулевым балансом своего телефона", - подчеркнул Александр Хинштейн.

Наука и техника,Политика,Общество,Александр Хинштейн,Госдума,
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