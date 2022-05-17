Китайская компания показала гибкий дисплей для ноутбуков

Крупный китайский производитель электроники, в том числе LCD-дисплеев, BOE Technology представил гибкий экран AMOLED, предназначенный для использования в портативных компьютерах. Об этом сообщает 3DNews.

Фото: Reuters Reuters

Экран имеет размер 17,3 дюйма по диагонали, это самая крупная панель в своем классе на сегодняшний день. Сенсорное управление поддерживается при помощи специального пера. Как заявляет производитель, у экрана будет 100%-й охват цветового пространства DCI-P3 и 10-битная глубина цвета. Разрешение составляет 2560 × 1920 точек при соотношении сторон 4:3. Также новинку будет поддерживать технология HDR500.

Как уточняется, гибкий дисплей F-OLED будет поставляться компании ASUS для установки в портативный компьютер ZenBook 17 Fold. Планируется, что устройство выйдет на рынок уже в этом году.