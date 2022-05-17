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30 минут назад

AMD рассказала про выгоду своих видеокарт

Елена Прошина

Главный архитектор по игровым решениям и маркетингу AMD Фрэнк Азор рассказал, чем их видеокарты выгоднее ближайших конкурентов, в том числе NVIDIA. Об этом пишет Overclockers.

AMD рассказала про выгоду своих видеокарт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время на рынке видеокарт преимущество остается за NVIDIA (75,85%), далее следует AMD (15,02%) и Intel (8,92%). Однако компания AMD считает, что их карты превосходят ближайших конкурентов. Фрэнк Азор опубликовал таблицу со сравнением карт Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30. Адаптеры сравниваются по такому показателю, как производительность за доллар, а также производительность на ватт.

Так, к примеру, по его словам, новая видеокарта AMD Radeon RX 6950 ХТ на 80% выгоднее GeForce RTX 3090 от NVIDIA в пересчете на доллар и на 22% выгоднее в пересчете на Вт с точки зрения прироста количества кадров в секунду. По этим же показателям Radeon RX 6900 ХТ на 19% превосходит GeForce RTX 3080 Ti.

Кроме того, видеокарта Radeon RX 6400 обходит GeForce GTX 1050 Ti на 89% по чистому приросту fps и до 123% выгоднее по количеству кадров на Вт.

Ранее стало известно, что AMD начала использовать различные названия рыб для внутренней схемы именования графических процессоров. Например, процессор Navi 21 на базе RDNA 2 получил кодовое название Sienna Cichlid (сиена - природное железоокисное желто-коричневое вещество, цихлиды - семейство лучеперых рыб).

Наука и техника,Intel,
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