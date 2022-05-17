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45 минут назад

Apple купит производителя электромобилей

Lenta.ru

Apple намерена купить американский стартап Canoo, который занимается разработкой электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple купит производителя электромобилей
Фото: ТАССТАСС

По информации колумниста Bloomberg Марка Гурмана, Apple придумала, как продвинуться в разработке своего первого автомобиля. Компания может приобрести стартап Canoo, который с 2017 года занимается разработкой электрокаров. Гурман сообщил, что в прошлом Apple вела переговоры о приобретении американского стартапа.

Специалист рассказал, что в начале мая топ-менеджеры Canoo предупредили инвесторов, что стартапу может не хватить средств для продолжения деятельности. По мнению аналитика, сейчас Apple может выгодно приобрести компанию, которая поможет ей в разработке первого электрокара и выходе на автомобильный рынок. Также Марк Гурман отметил, что бывший руководитель Canoo Ульрих Кранц вместо с несколькими инженерами уже присоединился к компании Тима Кука.

Гурман подчеркнул, что перед выпуском крупных продуктов и важными анонсами Apple часто покупала технологии и другие компании — так было перед разработкой и выпуском Siri, Touch ID и Face ID для iPhone. Скорее всего, Canoo поможет корпорации в производстве собственного электромобиля, так как переговоры с потенциальными партнерами — Kia и Hyundai — ранее закончились неудачей.

В конце 2021 года источники агентства Bloomberg рассказали, что проект первого автомобиля Apple покинули несколько ведущих инженеров. В корпорации никак не комментируют данный вид деятельности.

Наука и техника,Ульрих Кранц,Марк Гурман,Тим Кук,Apple,
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