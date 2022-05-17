Слух: Apple тестирует новые экраны для революционных iPhone

По словам известного аналитика, Apple до сих пор не выпустила линейку складных устройств, так как тестирует для них различные технологии отображения, включая электронные чернила.

Внедрение технологии электронных чернил может произойти через несколько лет, и Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что Apple тестирует её для складных iPhone и iPad. Вероятно, у компании есть различные прототипы, один из которых включает в себя дополнительный дисплей. Куо говорит, что технология электронных чернил может использоваться как раз для внешней панели, а вот основной экран будет применять что-то получше.