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40 минут назад

Apple начала тестировать экраны на электронных чернилах для будущих устройств

Ferra.ru

По словам известного аналитика, Apple до сих пор не выпустила линейку складных устройств, так как тестирует для них различные технологии отображения, включая электронные чернила.

Слух: Apple тестирует новые экраны для революционных iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Внедрение технологии электронных чернил может произойти через несколько лет, и Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что Apple тестирует её для складных iPhone и iPad. Вероятно, у компании есть различные прототипы, один из которых включает в себя дополнительный дисплей. Куо говорит, что технология электронных чернил может использоваться как раз для внешней панели, а вот основной экран будет применять что-то получше.

Причина, по которой вторичная панель будет использовать технологию электронных чернил, связана с её энергосберегающими свойствами. На внешнем дисплее могут отображаться важные уведомления, часы и др. При этом не будет страдать время автономной работы.

Наука и техника,Apple,
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