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39 минут назад

Бедный малый: робот-доставщик заблудился в лесу

Ferra.ru

Британский профессор истории Мэтью МакКормак (Matthew McCormack) сделал забавное открытие во время утренней велопрогулки: он обнаружил шестиколёсного робота-доставщика, который ехал в одиночестве по лесной тропинке.

Робот-доставщик заблудился в лесу
Фото: ferra.ruferra.ru

Пока неизвестно, какой компании принадлежит робот. Учитывая местоположение, журналисты предположили, что курьер был построен компанией Starship Technologies. Авторы Futurism посочувствовали потерявшемуся роботу. Профессор пошутил, что, возможно, курьер доставлял бананы волкам.

Это не первый раз, когда робот-доставщик попадает в беду. Ранее некоторые из них застревали на бордюрах, а другие гибли под грузовыми поездами. Недавно из отеля Travelodge в Великобритании сбежал робот-пылесос. Его, впрочем, удалось вернуть.

Журналисты хотят верить, что в будущем роботы-курьеры станут более распространённым явлением. Возможно, тогда они научатся лучше ориентироваться на местности.

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