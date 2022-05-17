В "Роскосмосе" отчитались о состоянии МКС

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что срок службы МКС не раз продлевался, и текущее состояние орбитальной станции позволяет и дальше его продлевать. Об этом пишут "Известия".

Крикалев напомнил, что срок эксплуатации МКС в 2020 году он был продлен до 2024 года.

"Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года. Состояние станции позволяет это сделать - у МКС есть запас прочности", - пояснил он.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что правительство определилось со сроками прекращения российского участия в проекте Международной космической станции, но пока решение оглашать не будут. МКС была введена в эксплуатацию осенью 1998 году. В 2015 году "Роскосмос" и NASA договорились о продлении сроков эксплуатации станции до 2024 года. Таким образом, в настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, но обсуждается возможность продления ее работы.