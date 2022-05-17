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29 минут назад

В "Роскосмосе" заявили, что состояние МКС позволяет использовать ее после 2024 года

Газета.Ruиещё 1

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что срок службы МКС не раз продлевался, и текущее состояние орбитальной станции позволяет и дальше его продлевать. Об этом пишут "Известия".

В "Роскосмосе" отчитались о состоянии МКС
Фото: NASA/Roscosmos/ReutersNASA/Roscosmos/Reuters

Крикалев напомнил, что срок эксплуатации МКС в 2020 году он был продлен до 2024 года.

"Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года. Состояние станции позволяет это сделать - у МКС есть запас прочности", - пояснил он.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что правительство определилось со сроками прекращения российского участия в проекте Международной космической станции, но пока решение оглашать не будут. МКС была введена в эксплуатацию осенью 1998 году. В 2015 году "Роскосмос" и NASA договорились о продлении сроков эксплуатации станции до 2024 года. Таким образом, в настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, но обсуждается возможность продления ее работы.

Орбитальная станция внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой объект, построенный человеком. Общая стоимость проекта составляет более $150 млрд.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
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