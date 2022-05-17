В «Роскосмосе» предложили построить «землянки» на Луне

«Типа землянок, да. Такие проекты были в 1960-е годы, и если сейчас к ним вернуться, нужно будет делать полузаглубленный модуль и сверху каким-то экскаватором засыпать его реголитом, чтобы он защищал космонавтов от радиации, если они там будут оставаться долго», — сказал Крикалев.