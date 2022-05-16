Пользователей WhatsApp призвали отключить одну функцию

Пользователям мессенджера WhatsApp посоветовали отключить статус «был в Сети» — функцию, позволяющую контактам узнать, как давно собеседник заходил в приложение для общения. С таким призывом выступил журналист Business Insider Уильям Антонелли.

«Хотя эта функция и полезна для отслеживания ваших друзей, для некоторых пользователей это куда больше информации, чем они готовы делиться», — отметил он.

По словам Антонелли, статус указывается под именем пользователя и его можно отключить в настройках. Для этого необходимо перейти в пункт «Учетная запись» и выбрать «Конфиденциальность». Затем нужно нажать на «Был(-а)» и выбрать вариант «Никто».

«Надо помнить, что если отключить показ своего собственного статуса «был в Сети», то нельзя будет видеть и статусы других пользователей. В мессенджере пользователь должен делиться своим собственным статусом, чтобы увидеть чей-либо еще», — заключил журналист.