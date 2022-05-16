Apple снизит цену на новое поколение своего гаджета сразу на старте

Так получилось, что в современном мире новые гаджеты продаются либо по цене предшественников, либо даже дороже. Но, судя по всему, Apple решила пойти иным путём.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Если верить свежему прогнозу авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, то уже в ближайшем будущем яблочная корпорация представит новое поколение фирменной телевизионной приставки Apple TV. И она-то как раз будет стоить дешевле предыдущей модели.

Так, если за актуальную 4K-модель компания просит 180 долларов, а за HD-версию лишь 150, то в будущем за Apple TV 4K она также может начать просить лишь 150 долларов.