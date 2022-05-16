Объявлено название российского магазина приложений Android от VK и Минцифры

«VK планирует зарегистрировать три логотипа: на первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в центре которого нарисованы три папки. Заявка на первый логотип была подана 21 апреля, на два других - 25 апреля», — говорится в сообщении.