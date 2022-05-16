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10 минут назад

Российский магазин приложений от VK получит название RuStore

Газета.Ruиещё 3

Российский магазин приложений для Android от VK и Минцифры будет называться RuStore. VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК».

Объявлено название российского магазина приложений Android от VK и Минцифры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что заявки на регистрацию товарного знака были поданы 25 апреля 2022 года.

«VK планирует зарегистрировать три логотипа: на первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в центре которого нарисованы три папки. Заявка на первый логотип была подана 21 апреля, на два других - 25 апреля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минцифры также подтвердили, что магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке министерства, называется RuStore.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство договорилось с российскими IT-гигантами о создании российского магазина приложений, который мог бы заменить Google Play и AppStore. Основным разработчиком является VK, магазин создается не за бюджетные деньги, и будет запущен до конца мая.

Наука и техника,Максут Шадаев,Роспатент,Google,
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