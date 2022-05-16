Объявлено название российского магазина приложений Android от VK и Минцифры

Российский магазин приложений для Android от VK и Минцифры будет называться RuStore. VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК».
Отмечается, что заявки на регистрацию товарного знака были поданы 25 апреля 2022 года.
«VK планирует зарегистрировать три логотипа: на первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в центре которого нарисованы три папки. Заявка на первый логотип была подана 21 апреля, на два других - 25 апреля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Минцифры также подтвердили, что магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке министерства, называется RuStore.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство договорилось с российскими IT-гигантами о создании российского магазина приложений, который мог бы заменить Google Play и AppStore. Основным разработчиком является VK, магазин создается не за бюджетные деньги, и будет запущен до конца мая.