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52 минуты назад

NashStore: как установить и зарегистрировать русский Google Play

Мария Иванова

Сегодня состоялся официальный запуск NashStore — российского аналога Google Play от компании «Цифровые платформы». Платформа призвана заменить зарубежные магазины приложений, которые удалили из своих каталогов многие популярные русскоязычные приложения. Рассказываем, как начать пользоваться NashStore на смартфонах Android.

NashStore: как установить и зарегистрировать русский Google Play
Фото: СкриншотСкриншот

Как установить NashStore для Android

  • Зайдите на официальный сайт NashStore и нажмите на «Скачать NashStore».
  • На экране появится окно загрузки APK-файла приложения — скачайте его.
  • После загрузки файла откройте его, чтобы установить приложение. Телефон может предупредить вас, что в целях безопасности система блокирует установку ПО из неизвестных источников — нажмите на «Настройки» и кликните «Разрешить установку приложений».
  • Откройте приложение NashStore и зарегистрируйте аккаунт: для этого понадобится указать имя, фамилию, телефон и адрес электронной почты.
Скриншот

Как утверждают создатели площадки, сейчас в каталоге доступны более 1000 приложений, включая те, что были удалены из Google Play. Поддержка платежных систем и оплаты покупок через карты появится позднее.

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