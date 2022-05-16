NashStore: как установить и зарегистрировать русский Google Play

Сегодня состоялся официальный запуск NashStore — российского аналога Google Play от компании «Цифровые платформы». Платформа призвана заменить зарубежные магазины приложений, которые удалили из своих каталогов многие популярные русскоязычные приложения. Рассказываем, как начать пользоваться NashStore на смартфонах Android.

Как установить NashStore для Android

Как утверждают создатели площадки, сейчас в каталоге доступны более 1000 приложений, включая те, что были удалены из Google Play. Поддержка платежных систем и оплаты покупок через карты появится позднее.