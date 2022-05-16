Представлен проект роскошной подводной лодки UWEP

Голландская компания, занимающаяся строительством подводных лодок, U-Boat Worx объявила о создании роскошного подводного развлекательного центра, вмещающего до 120 гостей, а также экипаж и обслуживающий персонал. Подводная лодка называется UWEP, аббревиатура от Under Water Entertainment Platform, и представляет собой 35-метровую подводную лодку, напоминающую судна злодеев из кинофильмов о Джеймсе Бонде.

Фото: U-Boat Worx U-Boat Worx

U-Boat Worx

Подводная лодка задумана как пространство, которое можно использовать в качестве подводного ресторана, казино, конференц-зала и места для проведения различных торжественных мероприятий.

U-Boat Worx

Стальной корпус UWEP позволяет лодке опуститься на глубину до 200 метров. Она оснащена 14 панорамными окнами диаметром 4,5 метра, что дает пассажирам невероятный (по сравнению с любыми другими подлодками) обзор.