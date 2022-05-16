В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

Представлен проект роскошной подводной лодки UWEP

Naked-Science.ru

Голландская компания, занимающаяся строительством подводных лодок, U-Boat Worx объявила о создании роскошного подводного развлекательного центра, вмещающего до 120 гостей, а также экипаж и обслуживающий персонал. Подводная лодка называется UWEP, аббревиатура от Under Water Entertainment Platform, и представляет собой 35-метровую подводную лодку, напоминающую судна злодеев из кинофильмов о Джеймсе Бонде.

Представлен проект роскошной подводной лодки UWEP
Фото: U-Boat WorxU-Boat Worx
U-Boat Worx

Подводная лодка задумана как пространство, которое можно использовать в качестве подводного ресторана, казино, конференц-зала и места для проведения различных торжественных мероприятий.

U-Boat Worx

Стальной корпус UWEP позволяет лодке опуститься на глубину до 200 метров. Она оснащена 14 панорамными окнами диаметром 4,5 метра, что дает пассажирам невероятный (по сравнению с любыми другими подлодками) обзор.

U-Boat Worx
Наука и техника,Технологии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители