«М.Видео-Эльдорадо» начнет продавать товары на «Яндекс.Маркете» из-за дефицита техники

Магазин электроники «М.Видео-Эльдорадо» будет размещать все свои товары на площадке «Яндекс.Маркет», об этом сообщает издание «Ведомости». Отмечается, что такое решение компании приняли из-за дефицита техники в России — сотрудничество поможет развивать продажи электроники в стране.

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На текущий момент пользователи интернет-магазина могут приобрести товары из сети магазинов «Эльдорадо», «М.Видео» на площадку добавят до конца 2022 года. Покупка возможна как в кредит и рассрочку, так и единоразовым платежом.

Компания планирует использовать все модели продаж, которые предлагает «Яндекс.Маркет», в том числе речь продажи через маркетплейс со своих складов, торговлю со складов «Яндекса» и использование курьерских служб сервиса для доставки.

У «М.Видео-Эльдорадо» уже была своя витрина на «Яндекс. Маркете», однако в 2018 году компания покинула интернет-магазин. В 2020 году российский ритейлер также был представлен на Ozon, но в феврале 2021-го закрыл продажи.