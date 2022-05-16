Сотовые операторы могут начать завозить подержанное оборудование для сетей

Сотовые операторы планируют импортировать в РФ бывшее в употреблении оборудование. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Закупка необходимого оборудования на вторичном рынке, по информации издания, может стать одним из способов справиться с нехваткой базовых станций, выходящих из строя. Еще влияет возрастающая нагрузка из-за рост трафика мобильного интернета.

«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. С июля–августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — уточнялось в докладе Российского союза промышленников и предпринимателей.