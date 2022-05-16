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12 минут назад

«Известия»: сотовые операторы могут начать завозить подержанное оборудование для сетей

Газета.Ru

Сотовые операторы планируют импортировать в РФ бывшее в употреблении оборудование. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Сотовые операторы могут начать завозить подержанное оборудование для сетей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Закупка необходимого оборудования на вторичном рынке, по информации издания, может стать одним из способов справиться с нехваткой базовых станций, выходящих из строя. Еще влияет возрастающая нагрузка из-за рост трафика мобильного интернета.

«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. С июля–августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — уточнялось в докладе Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее сообщалось, что операторы сотовой связи попросили торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%. По оценке Focus Technologies, посещаемость салонов связи сократилась на 10%.

Наука и техника,Технологии,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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