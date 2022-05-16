Потерянный в самолете iPhone «посетил» шесть городов, прежде чем его нашли

Пассажирка рейса австралийской авиакомпании Qantas потеряла в самолете iPhone, который не могли найти несколько рейсов, об этом пишет новостной портал PhoneArena.
О пропаже гаджета заявил муж женщины. Супружеская пара использовала приложение для определения местонахождения устройств Apple Find My и узнала, что телефон остался на борту самолета. Супруги решили, что iPhone застрял в кресле.
Во время обнаружения пропажи авиалайнер летел рейсом из Сиднея в Окленд, после этого он вернулся обратно, затем улетел в Гонолулу, после чего снова оказался в Сиднее. Однако устройство не успели найти, и он снова улетел в Окленд, потом в Сидней. После этого iPhone вернули хозяйке.
Сообщается, что при таких частых перелетах аккумулятор устройства мог повредиться — его могли раздавить сидением другие пассажиры. Деформация батареи в таком случае ведет к взрыву гаджета и возгоранию внутри самолета.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как должен был выглядеть первый iPhone, если бы в компании прислушались к мнению основателя Apple Стива Джобса.