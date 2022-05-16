Как правильно выбрать электросамокат

Лето уже не за горами, а значит, скоро откроется сезон поездок на электросамокатах — один из лучших способов насладиться хорошей погодой. Подобрать правильный самокат для любых целей не так сложно, как кажется. Мы подготовили краткую инструкцию, где объяснили все, о чем стоит знать перед покупкой.

Фото: ТАСС ТАСС

Мощность двигателя и скорость

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Прежде всего, при выборе электросамоката для поездок по городу важно подобрать подходящую мощность двигателя — от этого показателя зависит максимальная скорость. Отталкиваясь от мощности, все самокаты можно грубо разделить на две общие категории: первые разгоняются до 20-30 км/ч, а вторые — до 50-60 км/ч.

Представители первой категории лучше всего подходят для передвижения по тем маршрутам, где регулярно встречаются пешеходы, будь то городские парки или тротуары вдоль дорог. Здесь вам не понадобятся большие скорости, тем более что в крупных городах максимальная скорость электросамокатов на территории общественных мест строго регулируется законом. Впрочем, даже на маломощном самокате следует быть осторожным и не разгоняться сверх меры: один маленький камушек или ямка, попавшая под колесо, могут привести к аварии.

Вторая же категория предназначена для автомобильного трафика — она рассчитана на тех, кто хочет пользоваться электросамокатом в качестве полноценного транспортного средства, а не просто безделушки для прогулок. Такие самокаты гораздо быстрее, но требуют безукоризненного знания правил дорожного движения. Хотя многие автомобилисты привыкли к присутствию велосипедистов и самокатчиков, опрометчивое вождение все равно может создать серьезное ДТП. Более того, при покупке высокоскоростного электросамоката также необходимо приобрести средства личной безопасности: шлем, перчатки и т.н. моточерепаху — специальный жесткий жилет, защищающий весь торс. На них ни в коем случае нельзя экономить, так что экипировка станет дополнительной статьей расходов.

Если подбирать электросамокат исходя из городских условий, то среднестатистический человек при весе от 70 до 90 кг может обойтись мощностью 350-500 Вт. Примерное соотношение мощности двигателя и максимальной скорости выглядит следующим образом.

50-100 Вт — 5-10 км/ч

200-300 Вт — 15-20 км/ч

350-500 Вт — 30-40 км/ч

1000 Вт и больше — 40-80 км/ч

Тип и диаметр колес

Как правило, подавляющее большинство электросамокатов предлагает одну из двух популярных разновидностей колес: либо полиуретановые, либо пневматические. При выборе типа колес стоит исходить из того, где вы собираетесь ездить. Для бездорожья и всяческих тропинок лучше подойдут пневматические колеса, тогда как для регулярных заездов по городским дорогам стоит обратить внимание на полиуретановые.

Полиуретановые колеса обладают хорошим сцеплением на сухих поверхностях. Они более долговечны, так как их физически невозможно проколоть, но в то же время не очень любят неровные дороги — без амортизаторов вы почувствуете каждую кочку на пути. Зато материал медленно изнашивается, благодаря чему полиуретановые колеса не нуждаются в регулярном техобслуживании.

Пневматические же колеса придется время от времени подкачивать: их эффективность сильно зависит от перепада температур и атмосферного давления. Надувные шины могут схватить пробоину, если вы наткнетесь на острый предмет, однако они не так требовательны к качеству дороги и обладают лучшим торможением.

Что касается диаметра колес, здесь тоже есть несколько важных факторов. Маленькие колеса делают электросамокат легче, но из-за их низкой посадки во время движения можно зацепить какой-нибудь бордюр или другую выпуклость на дороге. На некоторых моделях батарея размещена именно в нижней части рамы, так что на малом диаметре стоит держаться подальше от неровных поверхностей. Для городских моделей оптимальный диаметр колеса составляет от 8 дюймов (18 см). Встречаются и более широкие варианты: они тяжелее, но лучше работают при тряске и ощущаются более устойчивыми на любых поверхностях.

Амортизаторы и тормозная система

Амортизаторы повышают плавность управления самоката: благодаря им можно комфортнее передвигаться на неровных поверхностях, не обращая внимания на всякие ямки. Так что здесь практически не о чем думать: электросамокат, оснащенный даже самой простой системой амортизации, будет лучше любой аналогичной модели без амортизаторов.

Есть только два нюанса. Во-первых, амортизаторы увеличивают вес и габариты электросамоката: это может создать проблемы, например, при транспортировке самоката на машине или общественном транспорте. Во-вторых, если вы весите больше 120 кг, обычные амортизаторы вам не подойдут — понадобится найти модель, предназначенную специально для высоких нагрузок.

В плане тормозной системы самый оптимальный вариант — это барабанный механизм на задней оси, который управляется при помощи ручного рычага. Он надежный и достаточно плавный. Дисковые тормоза безусловно смотрятся красивее, но при неудачном падении всегда есть риск повредить их — для починки придется обращаться в ремонтный центр.

Емкость аккумулятора

На электросамокатах чаще всего встречаются литиево-ионные батареи: в последнее время производители предпочитают их старым свинцово-кислотным аналогам. Аккумуляторы Li-ion предлагают большой ресурс и высокую энергоемкость, но категорически не переносят температуры ниже нуля — на холоде батарея начинает быстро разряжаться.

Чем выше емкость батареи, тем большее расстояние вы сможете проехать на одном заряде — но тем тяжелее будет электросамокат. Так что лучший вариант здесь зависит от ваших предпочтений: сколько вы собираетесь ездить, где именно и насколько часто.

5 000 мА·ч хватит на 8-10 км. Компактный самокат для прогулок в парке неподалеку от дома.

хватит на 8-10 км. Компактный самокат для прогулок в парке неподалеку от дома. 8 000 мА·ч хватит примерно на 15 км. Более серьезный вариант для длительных поездок — например, на работу, если офис находится недалеко от дома.

хватит примерно на 15 км. Более серьезный вариант для длительных поездок — например, на работу, если офис находится недалеко от дома. 12 000 мА·ч хватит на 25 км. Стандартная емкость для регулярного передвижения по городу.

хватит на 25 км. Стандартная емкость для регулярного передвижения по городу. 14 000 мА·ч хватит примерно на 30 км. Вариант для особенно долгих прогулок на несколько часов.

Важно понимать, что эти цифры не универсальны: на практике скорость разряда аккумулятора зависит от внешних факторов. Например, подъем в гору потребляет больше энергии, чем спуск по наклонной. Вес пользователя также играет роль: чем выше вес, тем меньше запас хода — тут лучше изучить отзывы других покупателей. При активном использовании среднестатистическая батарея исчерпает свой ресурс в течение трех лет. По истечению этого срока максимальная дистанция пробега на одном заряде снизится где-то на треть.

Дополнительные функции

Наконец, при выборе электросамоката также стоит изучить список доступных функций и дополнительного оборудования, которое можно установить на конструкцию. Вот краткий список самых распространенных опций, способных повысить комфорт.